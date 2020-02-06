Yağışta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yağışta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yağışta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yağışta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil Muğla - Fethiye Karayolu Kargı mevkisinde yağışın etkisiyle yolda oluşan su birikintisine girdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atıp orta refüje devrildi.


Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada sürücü Seyfi Işık yaralanırken; otomobilde bulunan Murat Işık'ın (71) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Işık ise, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Murat Işık'ın cenazesi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, Murat Işık'ın, AK Parti Dalaman İlçe Teşkilatının kurucu başkanı olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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