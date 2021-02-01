Yağışta mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi ile kurtarıldı - Son Dakika

Yağışta mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi ile kurtarıldı

Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde şiddetli sağanak sebebiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları ile kurtarıldı.

Kırklareli'nde sabah saatlerde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli Merkez, bazı ilçeler ve beldelerde su baskınları yaşandı. Yağışlar nedeniyle Babaeski bölgesinde bulunan Çürtlen deresi taştı. Derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, vatandaşlar evlerinden çıkmak istemedi.

Evlerden çıkarılan vatandaşlar ise ilçede bulunan otellere yerleştirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı.