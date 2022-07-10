Yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı - Son Dakika
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Yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı

10.07.2022 16:11

İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle Sarıyer'deki İstinye Neslişah Sultan Camisi'nde su baskını yaşandı.

İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle Sarıyer'deki İstinye Neslişah Sultan Camisi'nde su baskını yaşandı.

Gece saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası İstinye Mahallesi İstinye Cami Sokak'taki cami ve avluya su girdi. Caminin içinde ve avluda biriken su görevliler ve vatandaşlar tarafından tahliye edilirken, öğle saatlerinde etkili olan yağışın ardından tekrar dolan su balçık oluşturdu.

İbadete kapatılan camide iş makinalarıyla çalışma yapan belediye ve İSKİ ekipleri, suyu tahliye ediyor.

İstinye Neslişah Sultan Camisi imamı Cengizhan Birinci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gece saatlerinde etkisini artıran yağmur nedeniyle su seviyesinin yükseldiğini ve mahallenin üst kısmındaki inşaattan kum ve mıcır birikintisinin sokağa doğru geldiğini söyledi.

Hafriyat birikintileri nedeniyle rögarların tıkandığını dile getiren Birinci şunları kaydetti:

"Gecenin o saatinde hiçbir birimden destek de bulamadık. Mahalleliyle rögar kapaklarını, mazgalları açmaya çalıştık ama yukarıdan aşağıya yoğun bir şekilde gelen kum onları tamamen doldurmuş vaziyetteydi. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sabah saatlerinde yağmur kesildiğinde hızlı bir çalışma yapılsaydı kum ve mıcır yoldan kalkabilirdi. Öğlen saatlerinde yeniden başlayan yağmurla yeniden cami ve diğer dükkanlar, evler tekrardan su altında kaldı. Özellikle gece saatlerinde yağmur baskınıyla bir sıkıntı yaşadık. Bir de öğlen saatlerindeki hızlanan yağmurla iki defa biz su baskınını yaşadık. Yağmur suyunu biz sabah camiden boşaltmıştık. Şu an yeniden dolmuş durumda. Daha şimdi mıcırı, kum birikintisini yoldan kaldırıyorlar."

Bölgedeki, su baskını yaşanan bazı iş yerleri ve evlerde de zabıta ekiplerince çalışma yapılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı - Son Dakika
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