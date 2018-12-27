Yağıştan Çöken Ahırdaki 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yağış nedeniyle ahır çöktü, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yağış nedeniyle ahır çöktü, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.



Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tercan'a 18 kilometre uzaklıktaki Mustafa Bey köyünde Nail Turan'a ait ahır, aşırı yağış nedeniyle gece saatlerinde çöktü. Olay güvenlik ihbar edilmesinin ardından AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.



Toprak ve direklerin altında kalan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, köye ulaşan AFAD ekipleri enkaz altında kalan hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler göçük altından kalan 10 büyükbaş hayvan canlı olarak çıkardı.



Konu ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan köy muhtarı Nuri Mustafaoğlu, "Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri duvarda çökme oluşturmuş. Daha sonra ahırdaki hayvanların hareketlenmesiyle birlikte çatının da çökmesiyle olay meydana gelmiş. AFAD ekipleri gelerek kurtarma çalışması yaptılar." dedi.

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