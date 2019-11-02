Son Dakika Haberleri: Yağıştan dolayı direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yağıştan dolayı direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı

Yağıştan dolayı direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı

7 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında havanın yağıştan dolayı ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Yağıştan dolayı direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında havanın yağıştan dolayı ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre Bilecik'in Vezirhan beldesinden il merkezi seyir halindeki 34 RYT 53 plakalı kamyonet sürücüsü Arslan Demirkaya (54), Gülümbe rampalarına geldiğinde havanın yağıştan dolayı ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrol çıkan kamyonet, karşı yönden gelen Kemal Atasoy idaresindeki 34 SY 3719 plakalı otomobilin sol ön kısımlarına çarptı. Kazada 34 RYT 53 plakalı kamyonet içerisinde yolcu İbrahim Öz (62) ile 34 SY 3719 plakalı otomobil sürücüsü Kemal Atasoy yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrol olarak trafiğe verilen Bilecik-Osmaneli karayolu araçların çekici yardımı çekilmesiyle normale döndü. - BİLECİK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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