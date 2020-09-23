Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık - Son Dakika

Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık

"Parkur herkes için aynı tabii ama gerçekten zor""Türkiye'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan bir tanesi""Daha büyük hedeflerimiz var""Türkiye'de alınan önlemlerin ve kontrollerin önceki yarıştan daha sıkı olduğunu öğrendik""Ritmi yakalamakta senkron çok önemli"Mustafa AKIN - Gökhan HEBEPCİ...

Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık, System.String[]

"Parkur herkes için aynı tabii ama gerçekten zor"

"Türkiye'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan bir tanesi"

"Daha büyük hedeflerimiz var""Türkiye'de alınan önlemlerin ve kontrollerin önceki yarıştan daha sıkı olduğunu öğrendik""Ritmi yakalamakta senkron çok önemli"

Mustafa AKIN  - Gökhan HEBEPCİ/ Marmaris (MUĞLA), - Yağız Avcı, "İlk kez bir Türk ekip olarak WRC 3'te 3'üncü olduk. Elimizden geldiğince de ülkemizi iyi temsil etmeye çalıştık ve bizim için de güzel sonuçlandı" dedi.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci yarışı Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirildi. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 707 kilometrelik parkurda 12 özel etapta büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda mücadele eden Red Bull sporcusu Yağız Avcı, hem Türkiye Rallisi'nde hem de WRC3'te önemli başarılar elde etti. Citroen C3 R5 ile yarışan ve 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ve copilotu Onur Vatansever, WRC3 kategorisinde 3: 02: 53.8'lik derecesiyle üçüncülüğü elde eden ilk Türk ekip oldu.Türkiye Rallisi, aynı zamanda 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı. 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1'inci ve 2'nci ayağı olarak değerlendirilen rallide, Red Bull sporcusu Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk sırada yer alarak şampiyonaya hızlı bir giriş yaptı."PARKUR EN ÜST SEVİYE ARAÇLARI BİLE ZORLADI"Toplamda 22 aydır direksiyon başında yer alamadığını ifade eden Yağız Avcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu yarışla birlikte yeni bir oluşumla geri döndük. Bir ekip oluşurduk, 4 arabayla yarıştık. Herkes için sezon nisan ayında başlıyordu, dolayısıyla ciddi bir boşluk oldu. Bu yarışla başlamam biraz zor oldu. Dünya Ralli Şampiyonası'nın en zor yarışlarından biri. Oldukça zorlandık başta ama git gide iyiye doğru gitti; adaptasyon süreci olarak. İyi sonuçlandı. Hatasız bir yarış çıkardık. Takım arkadaşlarım biraz şanssızdı. Parkur zaten herkesi zorladı, en üst seviye araçları bile. Dolayısıyla iyi geçti diyebilirim" dedi."PARKUR HERKES İÇİN AYNI TABİİ AMA GERÇEKTEN ZOR"Yağız Avcı, Türkiye Rallisi'nin kendine has bir özelliği olduğunu belirterek, "Lastikler ve otomobiller açısından çok zorlayıcı olarak biliniyor etaplar. Özellikle uzun 2 etap oldukça zor. Lastik patlatmamak için bayağı uğraştık. Başımıza da lastikle ilgili bir sorun gelmedi. Aracı da kollamaya çalıştık. Sonuçta bu yarışta sürekli hızlı giderek sonuç almak kolay değil. Tabii üst seviyedeki araçlar hızlı gidiyorlar ama biz biraz daha hem Türkiye'deki rakiplerimizi hem de Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerimizi zamanlamada takip ederek yarıştık.  Parkur herkes için aynı tabii ama gerçekten zor" diye konuştu."TÜRKİYE'DE DÜZENLENEN EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARDAN BİR TANESİ"Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olduğunu belirten Yağız Avcı, "Hem ülkemizin tanıtımı adına hem de Marmaris bölgesinin bilinilirliği adına önemli. Çok ciddi efor sarf ediliyor hem federasyon tarafından hem de destekleyenler tarafından. Dolayısıyla bunu kaybetmememiz lazım, uzun seneler devam eder. 8 yıl aradan sonra aldık tekrar Dünya Ralli Şampiyonası'nı inşallah bundan sonra da geri vermeyiz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."DAHA BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"Yağız Avcı, 6'ncı Türkiye Şampiyonluğunu elde etmek için ise önemli 2 etap kazandı. Avcı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu sene aslında Türkiye Şampiyonası'nın yapılıp yapılamayacağı belli değildi, devamı da şu an belirsiz. Tabii ki bir konsept düşünülüyor ama şu an için 2 yarışı ilk sırada tamamladık. Eğer yapılır ve biz de kazanabilirsek şampiyonluğu 6'ncı kez elde etmiş olacağız. Benim için gerçekten güzel bir hedef ama büyük projeksiyona baktığımızda benim yarışıyor olmam bir adım şu an. Daha büyük hedeflerimiz var. Başka projeler var umarım onları da hayata geçirebiliriz ilerleyen dönemlerde. Genel klasmanın yanı sıra kendi klasmanımızda da yarışı 3'üncü bitirdik.  İlk kez bir Türk ekip olarak WRC 3'te yani R5 araçların olduğu sınıfta 3'üncü olduk. Dolayısıyla oldukça da memnunuz. Elimizden geldiğince de ülkemizi iyi temsil etmeye çalıştık ve bizim için de güzel sonuçlandı" dedi."TÜRKİYE'DE ALINAN ÖNLEMLERİN VE KONTROLLERİN ÖNCEKİ YARIŞTAN DAHA SIKI OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"Yağız Avcı, Türkiye'ye gelen yabancı ralli pilotlarıyla koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemleri konuşup konuşmadığı sorusuna, "Bizim ekibimiz de kısmen yurt dışından geldi. Hatta Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan bir pilot da vardı. Onunla konuştuk. Türkiye'de alınan önlemlerin ve kontrollerin önceki yarıştan daha sıkı olduğunu öğrendik. Bu memnun edici bir şey. Bence gayet güzeldi organizasyon. Herkes çok iyi iş çıkardı. Emeği geçen herkese teşekkürler" şeklinde cevap verdi."RİTMİ YAKALAMAKTA SENKRON ÇOK ÖNEMLİ"

Co-pilotu Onur Vatansever ile arasındaki uyum hakkında konuşan Yağız Avcı, "Açıkçası yarışın yarısını veya 3'te 2'sini diyeyim adaptasyonla geçirdik. Belki çok büyük şeyler olmadı ama zaten ufak şeyler iyi sonuçları doğuruyor.  Biraz zorlandık ritmi tekrar yakalamakta senkron çok önemli çünkü. Ben biraz konsantre olamadım. Onur bazen tam olarak istediği gibi notları veremedi. Ama bu çok normal O da sanırım 7-8 aydır not okumuyor. Dolayısıyla yarışın içinde hepsini çözdük. Şuan durumumuz gayet iyi, bundan sonra da daha iyiye gidecektir" dedi.

Marmaris, Türkiye, Ralli, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık - Son Dakika Spor

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