Son Dakika Haberleri: Yağız Umutlu, Efeler'in gururu oldu
Son Dakika Spor Yağız Umutlu, Efeler'in gururu oldu

Yağız Umutlu, Efeler'in gururu oldu

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Efeler Mustafa Kiriş İlkokulu, 7. sınıf öğrencisi Yağız Umutlu'ya (12) Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay birinciliği için plaket takdim etti.

Yağız Umutlu, Efeler'in gururu oldu, System.String[]

AYDIN (İHA) – Efeler Mustafa Kiriş İlkokulu, 7. sınıf öğrencisi Yağız Umutlu'ya (12) Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay birinciliği için plaket takdim etti.


Aydın Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Mersin'de gerçekleşen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda Minik Erkekler 10 Metre Havalı Tüfek kategorisinde yarışan Yağız Umutlu, Mustafa Oğuz Dişli ve Eren Türkeli takım olarak birincilik elde etmiş, Umutlu takımda 285,4 puanla birinciliği gelmişti. Aynı zamanda birinciliğin yanı sıra takım, mevcut rekoru 603,3 puandan 840,4 puana çıkartarak kırılması güç bir rekor elde ederek, Efeler'e kupa ile dönmüştü.


Turnuvanın ardından Efeler'e geri dönen Umutlu rekor belgesi ile Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ı ziyaret ederek başarısını Efeler ile paylaşmıştı. Başkan Atay, bugün kırılması güç bir rekora imza atan Yağız Umutlu'yu makamında ağırladı ayrıca, Mersin'de Efeler'i gururla temsil eden ve gurur verici başarılara imza atan Umutlu'ya elde ettikleri kupanın yanı sıra tebrik plaketi verdi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Mersin, Efeler, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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