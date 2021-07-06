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SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

06.07.2021 10:02

SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyorMehmet Çelik: Tarihimizi güncellemeye ve yeni kuşaklara aktarmaya çalışıyoruzSezer AFŞAR - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkan Danışmanı Mehmet Çelik, birlik...

SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Mehmet Çelik: Tarihimizi güncellemeye ve yeni kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkan Danışmanı Mehmet Çelik, birlik olarak amaçlarının sadece yağlı güreşi tanıtmak olmadığını ayrıca ülkenin tanıtılması ve oluşan değerlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda da büyük bir görevlerinin olduğunu vurguladı.

Yağlı Güreş düzenleyen belediyeleri bir araya getiren ve kentler arası Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulan "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edirne Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, Elmalı Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi'nin kuruculuğunu yaptığı birliğin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne kadar yaklaşık 52'ye yakın üyesi bulunuyor. Misyonları hakkında bilgi veren Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkan Danışmanı Mehmet Çelik, Kırkpınar değerlerini yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı. Çelik, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin sadece yağlı güreş alanında değil kültür etkinliği, ülkemizin tanıtılması, yeni kuşaklara aktarılması konusunda önemli adımları var. Kel Aliço'dan, Koca Yusuf'dan, Kurtdereli Mehmet'ten ve Çolak Mümin'den bir kesit bulabileceğimiz o tarihi güncellemeye ve yeni kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Güreş Federasyonu Başkanımız da her toplantımıza katılıyor. Birlikte neler yapabiliriz, onları konuşuyoruz" diye konuştu.

"İMKANI OLMAYAN BELEDİYELERE TIRLARIMIZ GİDİYOR"

Birlik kapsamında bulunan iki mobil tır ile yağlı güreşin tarihini daha iyi tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Mehmet Çelik, "Çok önemli iki tane mobil tırımız var. İmkanı olmayan belediyelere, tırlarımız gidiyor. 12'ye yakın kabini var. Pehlivanlar güreş yaptıktan sonra kispetlerini giyip çok rahat duş alabiliyorlar. Diğer taraftan da kültürümüzü ve tarihimizi tanıtan müze tırımız var. Bu tır da güreş alanlarına geliyor ve seyirciler dünyayı titreten güreşçilerimizin oluşturduğu tarihe göz atabiliyor. Kemer almış pehlivanlarımızın da biyografileri var" şeklinde konuştu.

Son olarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne herkesi davet eden Çelik, "Kırkpınar, Allah nasip ederse 9-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Hepinizi bekliyoruz. Birliğin büyük mücadeleleri sonrasında, federasyonda birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Kumluca'da başlamıştık, Nilüfer'de devam etti. Kırkpınar'ın ardından Kurtdere'ye gideceğiz. Peşinden de Elmalı gelecek. Sonrasında da diğer güreşler takvimdeki yerini alacak" diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Çelik, Balıkesir, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika Spor


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