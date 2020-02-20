Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyelerinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyelerinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika Spor

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyelerinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

7 saat önce

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin üyeleri ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyelerinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret, System.String[]

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin üyeleri ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Federasyon Başkanı Musa Aydın ile birliğin üyeleri, Ankara'da yarın başlayacak Yağlı Güreş Kurultayı öncesinde Bakan Kasapoğlu ile görüştü.

Musa Aydın, Bakan Kasapoğlu'na Türk güreşine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek kendisini kurultaya davet etti.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ise Bakan Kasapoğlu'na birlik ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara Öğretmenevi'nde yapılacak Yağlı Güreş Kurultayı 3 gün sürecek.

Musa Aydın, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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