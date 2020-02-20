Yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği ve Güreş Federasyonu'ndan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı iş birliği ile yarın Ankara'da başlayacak olan Yağlı Güreş Kurultayı öncesinde Birlik üyeleri ile Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz birlik hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi ve yarın Ankara'da düzenlenecek olan kurultaya davet etti. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın'da Bakan Kasapoğlu'na Türk güreşine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, yarın başlayacak olan kurultayın önemine değindi.

Ankara Öğretmenevi'nde yarın başlayacak ve 3 gün sürecek olan Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı ile Geleneksel Türk Yağlı Güreşleri'nin, yıl içerisinde yapılacak organizasyonları ile Yağlı Güreş unsurlarının değerlendirilmesi ve yağlı güreşe dair stratejilerin belirlenmesi planlanıyor.

Kurultayda alınacak kararlar ile Geleneksel Türk Yağlı Güreşi'nin geliştirilerek geleceğe aktarılması amaçlanıyor. Bakan ziyaretinin ardından birlik üyeleri Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın'la birlikte Güreş Federasyonu'nun binasında toplantı yaptılar. Toplantıda kurultay öncesinde durum değerlendirilmesi yapıldı.