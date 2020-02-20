Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve TGF'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve TGF'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika Spor

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve TGF'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve TGF'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.


Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz birlik hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi ve yarın Ankara'da düzenlenecek olan kurultaya davet etti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da Bakan Kasapoğlu'na Türk güreşine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, yarın başlayacak olan kurultayın önemine değindi.


Ankara öğretmenevinde yarın başlayacak ve 3 gün sürecek olan Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı ile Geleneksel Türk Yağlı Güreşleri'nin, yıl içerisinde yapılacak organizasyonları ile yağlı güreş unsurlarının değerlendirilmesi ve yağlı güreşe dair stratejilerin belirlenmesi planlanıyor.


Kurultayda alınacak kararlar ile Geleneksel Türk Yağlı Güreşinin geliştirilerek geleceğe aktarılması amaçlanıyor. Bakan ziyaretinin ardından birlik üyeleri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'la birlikte Güreş Federasyonunun binasında toplantı yaptılar. Toplantıda kurultay öncesinde durum değerlendirmesi yapıldı. - İSTANBUL

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
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