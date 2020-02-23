Yağlı Güreş Kurultayı Ankara'da sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yağlı Güreş Kurultayı Ankara'da sona erdi - Son Dakika Spor

Yağlı Güreş Kurultayı Ankara'da sona erdi

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen yağlı güreş kurultayı sona erdi.

Yağlı Güreş Kurultayı Ankara'da sona erdi, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen yağlı güreş kurultayı sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki gün süren kurultayda yıl içinde düzenlenecek organizasyonlara dair stratejiler belirlendi. Birlik meclisince kurulan komisyonlar eş zamanlı olarak toplandı. Kendi çalışmalarını değerlendiren komisyonlar, diğer komisyonlarla da istişarelerde bulundu. Ayrıca hakem ve cazgır seminerleri de düzenlendi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, kurultayın çok verimli geçtiğini belirterek, "Yağlı güreş bizim medeniyetimizin, kültürümüzün, inancımızın bir parçasıdır. Hep birlikte bu inançla, bu bilinçle ata sporumuza sahip çıktık. Bundan sonrada sahip çıkacağız. Kurultay boyunca yağlı güreşin bütün paydaşlarıyla bir arada bulunduk. Ata sporumuz yağlı güreşi hem ülkemizde hemde uluslararası alanda çok daha iyi tanıtmanın yollarını araştırdık. Ülkemizin dört bir yanından buraya kadar gelen tüm yağlı güreşe hizmet eden paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yağlı Güreşi Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ise "Ata sporumuz ve kültürel mirasımız yağlı güreş için gönülleri atan ve gerçekten her türlü imkanını bu iş için seferber eden, cefakar, vefakar belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Bu kültürel ve tarihi mirasımızı, ulusal ve uluslararası alanlarda daha iyi temsil etmek, daha iyi ve seyir zevki yüksek güzel organizasyonlar yapmak için bir araya gelindi ve bu birlik kuruldu. Ben bu birliğin kurulmasında emeği geçen herkesi kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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