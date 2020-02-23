Yağlı Güreş Kurultayı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yağlı Güreş Kurultayı sona erdi - Son Dakika Spor

Yağlı Güreş Kurultayı sona erdi

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Yağlı Güreş Kurultayı sona erdi.

Yağlı Güreş Kurultayı sona erdi, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Yağlı Güreş Kurultayı sona erdi. Cuma günü başlayan kurultayda yapılan açılış konuşmalarının ardından birlik meclisince kurulan komisyonların eş zamanlı olarak toplantılarına geçildi. Öğle arasından sonra komisyonların kendi çalışmalarını değerlendirmesi, diğer komisyonlarla istişareleri ve komisyon raporlarının hazırlanmasına geçildi. Sonrasında yapılan hakem seminerinin ardından düzenlenen  gala yemeği ile kurultay sona erdi.

Yağlı Güreşi Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz verimli bir kurultay gerçekleştirdiklerini belirterek "Ata Sporumuz ve kültürel mirasımız olan yağlı güreş için gönülleri atan ve gerçekten her türlü imkanını bu iş için seferber eden cefakar vefakar belediye başkanlarımızla bir araya gelerek ata sporumuzu bu kültürel ve tarihi mirasımızı ulusal ve uluslararası alanlarda daha iyi temsil etmek, daha iyi organizasyonlar yapmak seyir zevki yüksek güzel organizasyonlar yapmak için bir araya gelindi ve bu birlik kuruldu. Ben bu birliğin kurulmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Ankara'da 2 gün boyunca yağlı güreşin paydaşlarıyla çok güzel çalışmalar yaptık. Bu birliğin büyüyerek devam etmesini istiyoruz. Bu kurultaya katılan fikirlerini bizlerle paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yağlı Güreşi Düzenleyen Kentler Birliği ve Güreş Federasyonu Başkanlığı işbirliği ile yapmış olduğumuz kurultayda çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Yağlı güreş bizim medeniyetimizin bizim kültürümüzün, inancımızın bir parçasıdır. Bizler hep birlikte bu inançla bu bilinçle ata sporumuza sahip çıktık, bundan sonrada sahip çıkacağız. 2 gün boyunca yağlı güreşin bütün paydaşlarıyla bir arada bulunduk. Atasporumuz olan yağlı güreşi hem ülkemizde hemde uluslararası alanda çok daha iyi tanıtmanın yollarını araştırdık. Ben bu kurultayın son derece faydalı geçtiğini düşünüyorum. Burada konuşulan konular Ata sporumuz olan yağlı güreşimize hiç kuşkusuz çok daha iyi bir yol haritası çizecektir. Ben ülkemizin dört bir yanından buraya kadar gelen tüm yağlı güreşe hizmet eden paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."


Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:23 Kaynak: DHA
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