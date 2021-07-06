Yağlı güreşin başkenti Edirne'de pehlivanlar, idman yapacakları tesis istiyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdüren Edirneli pehlivanlar, daha iyi şartlarda çalışma yapabilecekleri antrenman alanı talep ediyor.

Yağlı güreşin başkenti Edirne'de bu spora gönül verenler, iyi idman yapabilecekleri, duş alabilecekleri, kıyafetlerini değiştirebilecekleri alanlar istiyor.

Buldukları çayırlık alanlarda çalışmalarını sürdüren pehlivanlar, bölgede daha önce yapılan pikniklerden kalma cam kırıklarının kesikleriyle de mücadele ediyor.

Kırkpınar'a sayılı günler kala güreşlerin yapılacağı Er Meydanı'nın 25 metre yakınındaki yeşil alanda çalışmaları sürdüren Edirneli sporcular, uzun yıllardır baş boyunda güreşçisi olmayan kente başarılar kazandırmak amacıyla iyi şartlarda hazırlanma imkanı sunulmasını bekliyor.

Yavuz: "Çalıştığımız alan cam kırıkları dolu"

Trakya Birlik Spor Kulübü Yağlı Güreş Antrenörü ve eski başpehlivan Ahmet Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar için hazırlıklarının imkanlar ölçüsünde devam ettiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle pehlivanların antrenmanlarını aksattığını belirten Yavuz, "Şu anda uyguladığımız programla iyi durumdayız. Toparlanmaya başladık. Kırkpınar'a 50 sporcuyla katılacağız. İnşallah dereceler, şampiyonluklar bekliyoruz ancak sporcularımız şartları iyi olmayan bir alanda antrenman yapıyor. Soyunma odası yok. Gelişigüzel, çimen bulduğumuz yerde çalışıyoruz. Düzenli ve kapalı bir alan bizim için daha iyi olur. Çalıştığımız alan cam kırıkları dolu. Dikkat ediyoruz ama sporcularımızın ayağı kesilebiliyor. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz." diye konuştu.

Yavuz, yağlı antrenman yapabilecekleri tesis istediklerini vurguladı.

Pehlivanların tek talebi, antrenman alanı

Kırkpınar'a hazırlanan Edirneli güreşçiler, bu ata sporuna gönül vermiş kişiler olarak ihtiyaçlarını karşılayacak bir antrenman alanı talebini yineledi.

Sporculardan Ege Yılmaz, haftada üç gün antrenman yaptıklarını ve sağlıksız ortamlarda çalıştıklarını aktararak, "Çalıştığımız ortam çok kötü. Cam kırıkları var. Geçen gün çalışma yaptığım sırada ayağıma battı. Duş alabileceğimiz, giyinebileceğimiz alanlar yok." dedi.

Pehlivan Emre Ayyıldız ise Edirne'nin yağlı güreşler için başkent kabul edildiğini ancak Sarayiçi Er Meydanı'nın yanı başında kötü şartlarda çalışma yapabildiklerini dile getirerek, "Daha güzel çalışma ortamı oluşturulursa, biz de daha iyi başarılara imza atabiliriz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Çalışma yaptığımız yer mangal alanı. Burada bir şeyler içip şişeleri çalışma yaptığımız alana atabiliyorlar ve kırıldığı zaman da ayağımız kesilebiliyor. Bu sorunun giderilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Güreşçilerden Yusuf Kaflı da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlamasına sayılı günler kaldığını hatırlatıp, "Antrenman yapacak güreş alanımız yok. Büyük sıkıntı çekiyoruz. Halkımızın mangal yaptığı yerlerde bizler antrenman yapmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden antrenman sahası istiyoruz. Er Meydanı'nın içerisinde antrenman yapamıyoruz. Saha yılda bir defa Kırkpınar güreşleri için açılıyor. Onun dışında çalışacağımız alan yok. Boş bulduğumuz alanlarda, piknik alanlarında çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9-11 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.