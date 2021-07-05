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Yağlı güreşin "efsanesi" Ahmet Taşçı, Kırkpınar'daki favorilerini açıkladı - Son Dakika

Yağlı güreşin "efsanesi" Ahmet Taşçı, Kırkpınar'daki favorilerini açıkladı

05.07.2021 12:45

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, 9-11 Temmuz'da Edirne'deki Er Meydanı'nda düzenlenecek 660.

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, 9-11 Temmuz'da Edirne'deki Er Meydanı'nda düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer mücadelesinin Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Recep Kara ve İsmail Balaban arasında geçebileceğini bildirdi.

Kırkpınar yönetmeliğindeki tanımıyla 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin sürekli sahibi olabileceği altın kemere 2 kez ulaşan Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar seyircilerinin yaklaşık yüzde 60'ının 50 yaş ve üzeri insanlardan oluştuğunu belirterek, onların da aşılandığını söyledi.

Gençlerde de aşılanma sürecinin devam ettiğini anımsatan Taşçı, "Edirne Belediye Başkanımızla da görüştük, bu sene seyircili olma ihtimali yüksek gibi konuştu. Güzel olur, seyircili olabilir ama belki biraz kısıtlamalar getirilebilir. Kırkpınar'a kadar birkaç güreş organizasyonu yapıldı. Yerel televizyonlar da güreşi yayınladığı için yağlı güreşseverler televizyondan izliyor. Güreşe karşı açlıkları bu yüzden pek kalmadı. Edirne'de canlı yayınlar olacaktır. Yine kısmen seyirci olur. Ben '15 bin seyirci olur' diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Taşçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinde kendisine kispet hediye ettiklerini dile getirerek, ziyarette yağlı güreşle ilgili konular hakkında görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

"3-4 kişinin dışında biri kemeri alırsa sürpriz olur"

"Salgının hafiflemesi Edirne'deki güreşlerin yüzde 80 seyircili olacağını gösteriyor." diyen Taşçı, güreşçilerin geçmiş yıllardaki gibi Kırkpınar'a hazırlanmadığını belirtti.

Taşçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla güreşler eskisi gibi yapılamadığı için güreşçilerin Kırkpınar öncesi organizasyonlarda birbirlerini deneyemediğini aktararak, "Bu sene Edirne biraz da sürpriz olur. Sürpriz derken de yine ilk 5'in arasında geçer. İsmail Balaban'dan Survivor'a gitmesinden dolayı eski performansı beklenemez. 15 günde kas olarak hazırlanamaz. Zorluk çekebilir. En azından 2 ay öncesinden gelip 4-5 maç yapabilseydi eski formunda Kırkpınar'a girebilirdi. Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Recep Kara ve İsmail Balaban arasında geçerse sürpriz olmaz. Fatih Atlı'yı da iyi gördüm. Bu 3-4 kişinin dışında biri kemeri alırsa sürpriz olur." diye konuştu.

2019'da düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz'ün başpehlivan olarak altın kemeri aldığını anımsatan Taşçı, "Ali Gürbüz'ün bu sene daha iyi olması lazım. Antalya'da düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri'nde Ali'yi izledim, beğendim ama orada yenildi. Bursa'da da Orhan Okulu'ya yenildi. Eskiden kondisyon olarak onu eksik görüyordum ama şimdi güç olarak eksik gördüm. O da çok kondisyon yapmasından dolayı gücü zayıflamıştır ama bu dediğim 1 aya yakın oldu. Zor olanı başarmış. O gücünü topladıysa Edirne'deki tek favori Ali Gürbüz olur. 2. yıl kemer için mücadele edecek. Allah yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

"İmkan sonsuz ama yıldız yok"

Kırkpınar'da daimi kemerin kendisinden sonra alınamadığına dikkati çeken Taşçı, şunları kaydetti:

"Neyi yapmıyorlar? Bunlar birinci oldukları zaman bu ayarı koruyalım diyerek aynı sistem devam ediyorlar. Ben ise hiç olmamış gibi çalışıyordum. Aradaki fark o. Ben Kırkpınar'da kemer aldım sanki hiç kemer almamış gibi ikinci kemere saldırdım. Hep bir ileri olması lazım. Bunu yapmadıkları için belki ikinci sene de kurtuluyor ama üçüncü sene kurtulmuyor. Azmin hırsın sonu yok ama bunu güzel şeyler için yapmak lazım. Yenilmek kaybetmek değil, kaybetmek vazgeçmektir. Vazgeçmeyeceksin. Bunlarda vazgeçme var."

Ahmet Taşçı, yağlı güreşe ilgi arttığını vurgulayarak, "Tesis olanakları, 20 yıl öncesine kadar 100 katı fazla. İmkan sonsuz ama yıldız yok. Kemer alan ya da tarihimizdeki gibi o isimli pehlivanlar yok. Edirne'de birinci olduğum zaman o benim için çok önemliydi ama onun da üstünde Kırkpınar'ın ismini yıl boyunca taşımak vardı. Şimdi Edirne'den çıkıyorlar 2 hafta sonra başpehlivan yeniliyor. Bu bizim için Edirne'de başpehlivan olmamış gibi bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Yağlı güreşin efsanesi Ahmet Taşçı, Kırkpınar'daki favorilerini açıkladı
Yağlı güreşin efsanesi Ahmet Taşçı, Kırkpınar'daki favorilerini açıkladı
Yağlı güreşin efsanesi Ahmet Taşçı, Kırkpınar'daki favorilerini açıkladı
Yağlı güreşin efsanesi Ahmet Taşçı, Kırkpınar'daki favorilerini açıkladı

Ahmet Taşçı, Edirne, Kemer, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yağlı güreşin 'efsanesi' Ahmet Taşçı, Kırkpınar'daki favorilerini açıkladı - Son Dakika Spor


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