Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut vefat etti
58 dakika önce
Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:56 Kaynak: AA
Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut
hayatını kaybetti. Türkiye
Güreş Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, Süleyman Bulut'un vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Süleyman Bulut'un naaşı, bugün öğle namazını müteakip İzmir
Kahramanlar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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