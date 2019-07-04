Son Dakika Haberleri: Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut vefat etti
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Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut vefat etti

58 dakika önce

Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut hayatını kaybetti.

Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut vefat etti, System.String[]
Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut hayatını kaybetti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, Süleyman Bulut'un vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Süleyman Bulut'un naaşı, bugün öğle namazını müteakip İzmir Kahramanlar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:56 Kaynak: AA
Süleyman Bulut, Türkiye, Spor
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