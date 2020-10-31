Yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları da alan değiştirdi - Son Dakika

Yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları da alan değiştirdi

31.10.2020 11:09

Salgın nedeniyle yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları bu yıl kispet yerine daha çok deri cüzdan ve kıyafet üretmeye yöneldi.

Salgın nedeniyle yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları bu yıl kispet yerine daha çok deri cüzdan ve kıyafet üretmeye yöneldi.

Her yıl Anadolu'nun pek çok yöresinde yapılan geleneksel yağlı güreşler bu yıl salgın nedeniyle yapılamadı.

Bu yıl güreşler olmayınca güreş kıyafeti ya da pehlivan pantolonu olarak bilinen kispete talep de olmadı.

Bu yüzden kispet ustaları, bu yılı boş geçirmemek için deriden cüzdan, çanda, kıyafet yaptı.

Türkiye'nin sayılı kispet ustalarından Adem Kayın, AA muhabirine, salgının yağlı güreş camiasını da etkilediğini söyledi.

Yurt genelinde mart ayında başlayıp sonbahar aylarına kadar yapılan yağlı güreşlerin bu yıl hiç birinin yapılamadığını ifade eden Kayın, "Biz mart ayından önce kispet üretimine başlıyorduk ancak bu süreçte kispet üretemedik. Bu süreci atlatmak adına da atölyemizde deri çanta, cüzdan, kemer, kıyafet ve hediyelik minyatür kispet işleri gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanından internet üzerinden siparişler aldık. Yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Salgın da olsa tedbirlerimizi alarak üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kayın, dana derisinden başpehlivanlar için yaptıkları kispetin maliyetinin bin 200 lira olduğunu kaydetti.

"Siparişlerimizi sosyal medya üzerinden alıyoruz"

Adem Kayın'ın eşi ve deri işleri ustası Heves Kayın da her sezon kispet üretiminde eşine yardım ettiğini ancak bu yıl kispete bir rağbet olmadığını anlattı.

Bu nedenle deri ile yapılabilecek diğer ürünlere yöneldiklerini belirten Kayın, "Bayan çantaları, kemer ve cüzdan takımları, kıyafetler yaptık. El işçiliği olduğu için fiyatlar piyasaya göre yüksek. Ama bu eşyaları bilen kişiler tercih ettiği için çok dert etmiyorlar fiyat konusunu. Siparişlerimizi sosyal medya üzerinden alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayın, kadın cüzdanını 200 - 250 lira, erkek cüzdanını 100 - 150 liraya, kadın çantasını 400 - 450 liraya sattıklarını kaydetti.

Yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları da alan değiştirdi
Yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları da alan değiştirdi
Yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları da alan değiştirdi
Yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları da alan değiştirdi

Sosyal Medya, Sonbahar, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları da alan değiştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen kadın asker, Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor 5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500'er liradan satışa sunuldu AFAD görevlisi, depremde enkaz altında kalan kediyi böyle kurtardı Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi İzmir'den güzel haberler de geliyor! Hülya teyze, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti
Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak         
11:22
Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı         
10:36
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi         
10:12
Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı         
09:43
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi         
08:51
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi         
19:45
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 11:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağlı güreşler yapılamayınca kispet ustaları da alan değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei