Yağlı güreşte güç birliği toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı; Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği iş birliğiyle Ankara'da yapıldı. Türkiye Yağlı Güreş Kurultayında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, güreş paydaşlarıyla güç birliği içerisinde Türk'ün sporu yağlı güreşleri dünyaya tanıtacaklarını söyledi.



Er meydanlarının mevcut durumu ile yıl içerisinde yapılacak olan yağlı güreş organizasyonlarının değerlendirilerek yağlı güreşin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına dair stratejilerin belirlendiği Kurultay, güreşin tüm paydaşlarını bir araya getirdi.



Musa Aydın, 'Bu millet, yağlı güreşe 658 yıldır sahip çıkıyor'



Başkent Öğretmeninki kurultayın açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, yağlı güreşin Türk kültürünün bir parçası olduğunu söyledi. Yağlı güreşin organizasyon standartlarını yükseltmek adına bu kurultayı düzenlediklerini belirten Aydın, "Bu millet yağlı güreşe 658 yıl sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir. Bizler bunu ecdadımızdan güzel bir şekilde emanet aldığımız gibi gelecek nesillere de devredeceğiz" diye konuştu.



Başkan Yılmaz, 'Bizler sorumluluğu aldık'



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz da güreşi sevdirmeyi hedeflediklerini kaydederek daha çok seyirciye ulaşmak için çalışacaklarını belirtti. 2020 güreşlerini paydaşlarıyla birlikte planlayarak daha güzel organizasyonlara imza atmak istediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bugün burada, aynı masa etrafında bir araya gelen bizler, atalarımızın bize devrettiği Türk'ün kendisine ait olan yağlı güreşimize sahip çıkma sorumluluğunu üzerimize aldık" dedi.



Başkan Yılmaz'dan sporculara teşekkür



Türkiye Güreş Federasyonunun çalışmalarının Türk Milleti'ni gururlandırdığını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Bir gencimiz İstiklal Marşı'nı kürsüde okuttuğu zaman hepimiz gururlanıyoruz. Artık gücünüzü; yapabildiklerinizle, başarılarınızla gösteriyorsunuz. Ben bu gücü gösteren ve olimpiyatlarda madalya alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyonumuzun bu başarısını artırmak için bizlere de büyük sorumluluklar düşüyor" açıklamasında bulundu.



Başkan Yılmaz, "Güç birliği vurgusu yaptı"



Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin yağlı güreş organizasyonu yapan şehirlere destek olmak için kurulduğunu hatırlatan Başkan Yücel Yılmaz, "Güç birliği kurarak bu sporu dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Yağlı güreş geçmişle bugünü birleştiren ve geleceğe aktarmamız gereken kültürel bir miras. Bizim amacımız yeni nesle güreşi sevdirmek, takipçisini artırmak, güreş alanlarını dünyanın en güzel er meydanlarına dönüştürmek, kaliteli organizasyonlar yapmak" dedi.



Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz'a plaket takdim etti. Hakem ve cazgır seminerleri ile istişare kurulu toplantılarının da yapıldığı Kurultayda yıl içerisinde yapılacak organizasyonlara dair stratejiler belirlendi. - BALIKESİR