Üye Girişi
Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı - Son Dakika

Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı

21.07.2021 22:06
Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı, System.String[]

YALOVA'nın Altınova ilçesinde düzenlenen 114'üncü Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde İsmail Koç, başpehlivanlık için Nedim Gürel ile mücadelesini kazanarak başpehlivan oldu.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde düzenlenen 114'üncü Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde İsmail Koç, başpehlivanlık için Nedim Gürel ile mücadelesini kazanarak başpehlivan oldu. Ağalık unvanını ise Amerikalı iş insanı Douglas Parks devraldı.

Yalova'nın Altınova İlçesi Fevziye Köyü'nde düzenlenen 114'üncü Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanlar er meydanına çıktı. 500 güreşçin katıldığı tarihi güreşlerde  finalde İsmail Koç ve Nedim Gürel başpehlivanlık için kıyasıya mücadele verdi. Rakibini yenen İsmail Koç, tarihi güreşlerde başpehlivanlığa ulaşan isim oldu.

AĞALIK ÜNVANINI AMERİKALI İŞ İNSANI DEVRALDIÖte yandan tarihi güreşlerde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini ise DowAksa Ceo'su Douglas Parks aldı. Son 7 güreşte ağalık yapan Orbay Tuna, ağalığını Douglas Parks'a teslim etti. Tuna ve Parks er meydanında dolaşarak seyircileri selamladı.  Daha sonra konuşma yapan Orbay Tuna, Kafkasya'dan gelen halkın kurduğu Fevziye köyünde güreşlerin yöre halkının kaynaşması amacıyla başladığını söyledi. Güreş müsabakalarının kaynaşma açısından önemine değinen Tuna "Bu güreşlerin çok büyük etkisi var. Hepimiz biriz, birliğimizi ortaya koyuyor bu güreşler. Yalova'ya çok büyük bir yatırım yapmış Amerikalı  bir şirketin CEO'su ile bu konuda sohbet ederken 'Madem Çerkesler böyle burada halkla kaynaştı, bu güreşler bunlara vesile  oldu, biz de buradaki halkla kaynaşmak istiyoruz. Çok büyük bir yatırım yaptık. Bu halkın bizi tanımasını, bilmesini istiyoruz. O yüzden biz de bu güreşlere destek olalım' dediler. Bu sene ağalığı DowAksa Ceo'su Amerikalı Doaglas Park devralıyor. İnşallah bir süre ağalık onda devam ettikten sonra ağalığa kimse talip çıkmazsa talip oluruz" dedi."TÜRKİYE'DE TÜRK OLABİLMEK İÇİN GÜREŞİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Gelecek yılın güreş ağası olan Douglas Parks ise bu organizasyona destek olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Güreşleri çok seviyorum. Tüm sporları biliyorum ama Türkiye'de Türk olabilmek için güreşin çok önemli olduğunu biliyorum. Güreşlerin başlangıcını, kültürünü çok iyi öğrendim. Çerkeslerin güreşle yerel halkla nasıl kaynaştığını öğrendim. Biz de bu şekilde yerel halkla kaynaşacağız" dedi.


Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı
Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı
Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı
Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı

Yağlı Pehlivan Güreşleri, Yalova, Güreş, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti 22:31 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 5'e düştü 21:34 Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 5'e düştü Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti 21:23 Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti
Kabus devam ediyor! PSV, ikinci yarıda farkı açıyor 20:41 Kabus devam ediyor! PSV, ikinci yarıda farkı açıyor Hava kararmaya yakın denizde devasa hortum çıktı! Plajdaki vatandaşlar yüzmeye devam etti 20:15 Hava kararmaya yakın denizde devasa hortum çıktı! Plajdaki vatandaşlar yüzmeye devam etti 9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası 19:13 9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp 18:39 Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu 17:43 Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu

Son Dakika Haberleri
17:35 Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı var
17:32 Yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu! Çiftlik sahibi, varını yoğunu kaybetti
17:26 Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız
17:15 Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı
17:05 Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içti, canından oldu
17:02 Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
16:52 Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız
16:29 Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi
16:18 Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yı gözüne kestirdi
15:49 PSV maçına saatler kala, Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video!
TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi         
23:05
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Bayramlaşmaya giden komşular kötü koku şüphelendi, ekipler yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı Bayramlaşmaya giden komşular kötü koku şüphelendi, ekipler yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı         
21:25
S-400 krizi tırmanıyor! ABD yine Türkiye'yi tehdit etti S-400 krizi tırmanıyor! ABD yine Türkiye'yi tehdit etti         
20:51
Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik         
20:21
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Aylar öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, otelin yönetim değiştirmesi nedeniyle mağdur oldu Aylar öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, otelin yönetim değiştirmesi nedeniyle mağdur oldu         
18:58
Erdoğan'ın, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'a gelmediğini söylerken kullandığı Erdoğan'ın, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'a gelmediğini söylerken kullandığı "maalesef" kelimesi dikkat çekti         
18:00
Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız         
17:26
Saadet Partisi'nde ittifak karmaşası! Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı tanımına destek verdi Saadet Partisi'nde ittifak karmaşası! Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı tanımına destek verdi         
17:11
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi         
16:31
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu         
15:35
Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar         
15:30
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 23:16:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement