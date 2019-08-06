Son Dakika Haberleri: Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor.
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Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor.

3 saat önce

Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor.

Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor., System.String[]
Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor. - ANKARA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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