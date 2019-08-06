Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor.
3 saat önce
Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor.
Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor. - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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