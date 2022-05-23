Yağlıdere-Alucra kara yolunda yeni köprü yapılıyor

Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, Yağlıdere-Alucra kara yolu Sınır köyü mevkiinde yapımı planlanan köprünün inşaatına başlanıldığını bildirdi.
Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan seller nedeniyle köprüde hasarların oluştuğunu söyledi.
Sınır köyünde güzergah üzerinde kara yollarınca bir adet köprü yapımının kararlaştırıldığını aktaran Kaplan, bölgede çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.
Kaplan, köprünün 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanarak, trafiğe açılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.
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