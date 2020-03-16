Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonu yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonu yenilendi - Son Dakika

Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonu yenilendi

6 saat önce

Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunun yenilendiği bildirildi.

Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonu yenilendi, System.String[]

Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunun yenilendiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırseverlerin de destekleriyle salonun tamamen yenilendiğini belirtti.

Okulun fiziki koşullarının eğitim öğretimin başarılı olmasında önemli etkenlerden biri olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Tüm ekibimizle öğrencilerimizin en iyi fiziki şartlarda ve çağdaş imkanlarla eğitim görmeleri için çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz." dedi.

Öztürk, okulda tam donanımlı modern Z-kütüphane kurma çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yağlıdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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