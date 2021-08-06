Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş, hayırsever vatandaşa plaket verdi - Son Dakika

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, orman yangınlarında mağdur olan kişilere eşya bağışında bulunan Mustafa Bayram'a plaket verdi.

Mustafa Bayram, Yağlıdere Belediyesince yangında zarar gören vatandaşlara yönelik organize edilen yardım kampanyasına eşya bağışlayarak destek oldu.

Belediye Başkanı İbaş, Bayram'ın vefa örneği gösterdiğini belirterek, "Mustafa amcamız, emekli maaşından biriktirdiği para ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangında zarar gören vatandaşların kullanımı için çekyat, beyaz eşya, züccaciye malzemesi alarak destek oldu. Allah hayırlarını kabul eylesin. Mustafa amcamıza şahsım ve ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

İbaş, Mustafa Bayram'a teşekkür plaketi sundu.