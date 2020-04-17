Yağlıdere Belediyesi'nden esnafa destek - Son Dakika

Yağlıdere Belediyesi'nce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolmuşçu esnafına akaryakıt, kafetarya, berber, çay ocağı işleten esnafa da kira yardımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağdur olan esnafın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Esnafın mağduriyetini gidermek için akaryakıt desteğinin yanında kira yardımı da yapılmaya başlandığını ifade eden İbaş, "Esnafımızın mağdur olmaması için ilçe belediyesi olarak katkı sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca Kaymakamlığımız, belediyemiz ve vefa sosyal destek grubu da Ramazan ayı boyunca ilçemize bağlı mahalle ve köylerde gıda ile ücretsiz maske dağıtımına devam edecektir." dedi.