Yağlıdere Belediyesi'nden esnaflara yakıt ve kira yardımı - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçe Belediyesi zor günler geçiren dolmuş ve taksilere yakıt desteği ile esnaflara kira yardımı yapmaya başladı.



Yağlıdere Belediye Başkanlığı tarafından Yağlıdere-Giresun merkez ilçesi arasında hizmet veren dolmuşlara ve Yağlıdere- Espiye ilçeleri arasında hizmet veren taksilere akaryakıt desteği vermeye başladı. Aynı zamanda ilçe merkezinde faaliyet gösteren ve salgın sürecinde kiracı olarak iş yerini kapatan internet kafe, kıraathane, çay ocağı, kuaför ve berber esnafına kira yardımı yapmaya başladı.



Belediye Başkanı Yaşar İbaş yaptığı açıklamada "İlçemizde Korona virüsü tedbirleri kapsamında mağdur olan esnafımızın mağduriyetini gidermek için mazot ve benzin desteğinin yanında kira yardımı da yapmaya başladık" dedi.



Esnafın mağdur olmaması için ilçe belediyesi olarak katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden İbaş "Kaymakamlığımız, belediyemiz ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan ayı boyunca ilçemize bağlı mahalle ve köylerde gıda ve ücretsiz maske dağıtmaya devam edecektir" diye konuştu. - GİRESUN