Santralin tamamlanmasının ardından beton yol çalışmalarına hızla başlayacaklarını dile getiren İbaş, "Allah'ın izniyle Ömerli Mahallesi'nden başlayarak tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızı çamura bastırmayacağız. Bu önemli hizmet ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Yaşar İbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yağlıdere Belediyesi beton santrali kuruyor - Son Dakika

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