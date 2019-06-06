Son Dakika Haberleri: Yağlıdere Belediyesinden bisiklet kampanyası
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Yağlıdere Belediyesinden bisiklet kampanyası

29 dakika önce

Yağlıdere Belediyesi tarafından 70 çocuğa bisiklet hediye edildi.

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Yağlıdere Belediyesi tarafından 70 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yetim Bir Güldür Sen Onu Güldür" sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.
Hayırseverlerin destekleriyle 70 bisikletin temin edildiğini ve belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildiğini vurgulayan İbaş, projede emeği geçenlere de teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Fethi Yaşar, Yağlıdere, Güncel
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