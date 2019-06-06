Yağlıdere Belediyesinden bisiklet kampanyası
29 dakika önce
Yağlıdere Belediyesi tarafından 70 çocuğa bisiklet hediye edildi.
Yağlıdere
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Belediyesi tarafından 70 çocuğa bisiklet hediye edildi. Belediye Başkanı Yaşar
İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yetim Bir Güldür Sen Onu Güldür" sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.
Hayırseverlerin destekleriyle 70 bisikletin temin edildiğini ve belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildiğini vurgulayan İbaş, projede emeği geçenlere de teşekkür etti.
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