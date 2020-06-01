Yağlıdere Belediyesinden esnafa el dezenfektanı aparatı - Son Dakika

Yağlıdere Belediyesi tarafından lokanta, kıraathane ve çay ocaklarına el dezenfektanı aparatı yerleştirildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kontrollü sosyal hayat döneminin başladığını söyledi.

Lokanta, kıraathane ve çay ocaklarının da yeniden faaliyetlerine başladıklarını vurgulayan İbaş, ilçede bulunan 35 işletmeye el dezenfektanı aparatı yerleştirildiğini aktardı.

İbaş, belediye olarak kentte koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin de alındığını sözlerine ekledi.