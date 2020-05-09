Yağlıdere'de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Yağlıdere ilçesinde berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 11 Mayıs'tan itibaren berber ve kuaförlerin hizmet verebileceğini söyledi.



Belediye olarak esnafa desteklerinin devam ettiğini vurgulayan İbaş şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren berber ve kuaförler uzun süredir kapalıydı. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 11 Mayıs'ta açılacaklar. Bizler de ilçe belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için bugün tüm berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirdik."