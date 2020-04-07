Yağlıdere'de bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı - Son Dakika

Yağlıdere Belediye Başkanlığı öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle ilçeye bağlı mahalle ve köylerde bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayırseverlerin de katkısıyla vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak ilçedeki abonelere ücretsiz su yüklemesi gerçekleştirdiklerini belirten İbaş, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahiplerinin evlerine haftanın üç günü de ücretsiz ekmek ulaştırmaya başladık. Bununla birlikte bin 150 koli gıda yardımını da belediye çalışanlarımızın, muhtarlarımızın ve imamlarımızın koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bizler de ilçe belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya çalıştığımız için mutluyuz. Gıda kolisi paketi ramazan ayı içerisinde de devam edecektir. Katkılarından dolayı hayırseverlerimize ve iş adamlarımıza şahsım ve ilçe halkımız adına çok teşekkür ediyorum."