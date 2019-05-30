Yağlıdere'de çevre temizliği etkinliği

Yağlıdere Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince ilçe genelinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Yağlıdere Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince ilçe genelinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Kamil Hekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, değerler eğitimi kapsamında okulun Sağlık, Temizlik ve Çevre Koruma Kulübünce "okulumuzu ve çevremizi temiz tutuyoruz" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe okulun tüm öğrencileri, idareci ve öğretmenlerinin katıldığını belirten Hekim, etkinliğe katılan herkesi tebrik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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