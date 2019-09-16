Son Dakika Haberleri: Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife anılacak
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Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife anılacak

41 dakika önce

Doğu Karadeniz'de Müslümanlığın yayılmasında büyük rol oynadığı bilinen ve Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yapan Hacı Abdullah Halife için anma etkinliği düzenlenecek.

Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife anılacak, System.String[]

Doğu Karadeniz'de Müslümanlığın yayılmasında büyük rol oynadığı bilinen ve Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yapan Hacı Abdullah Halife için anma etkinliği düzenlenecek.

Tekke Köyü Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesi Tuğlacık Mahallesi ile Tekkeköy köyünde 21 Eylül Cumartesi günü anma etkinliğinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Önal, bu yıl 21'incisi gerçekleştirilecek etkinlikte Hacı Abdullah Halife'nin türbesinin, camisinin, dergahının, değirmeninin, misafirhanesinin ve külliyesinin ziyaret edileceğini kaydetti.

Önal, anma programına İstanbul, Bursa, Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden davetlilerin de katılacağını sözlerine ekledi.

Yavuz Sultan Selim, Doğu Karadeniz, Yağlıdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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