Son Dakika Haberleri: Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi kursları tanıtıldı
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Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi kursları tanıtıldı

41 dakika önce

Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce vatandaşlara yönelik kurs tanıtım çalışması yapıldı.

Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi kursları tanıtıldı, System.String[]

Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce vatandaşlara yönelik kurs tanıtım çalışması yapıldı.


İlçe meydanında yapılan çalışmada vatandaşlara kemençe eğitimi, dastar dokuma, ip örme, moda tasarım, artistik çizim ve drapaj, naht sanatı kursu, ahşap boyama ve iğne oyası kurslarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

HEM Müdürü İlhan Bahçekapılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın hayat boyu öğrenmeye erişimin artırılması kapsamı amacıyla yapıldığını belirtti.

Kurslara katılım oranını arttırmaya çalıştıklarını ifade eden Bahçekapılı, "Eylül ayı içinde çalışmalar devam edecek. Olumlu tepkiler aldık, kurslara katılmak isteyenler başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırıyorlar. Farkındalık yaratmak için böyle bir uygulama yapıldı. Katkılarından dolayı kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi, Yağlıdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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