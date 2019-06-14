Yağlıdere'de HEM sergisi

Giresun
'un Yağlıdere
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan HEM Müdürü İlhan Bahçekapılı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 158 kurs açtıklarını söyledi.
Bahçekaplı, kurslara 1225'i kadın, 789'u da erkek olmak üzere toplam 2 bin 104 vatandaşa hizmet götürdüklerini ifade ederek, "Önümüzdeki dönemlerde açılan kurs türü sayısını ve hayat boyu öğrenmeden faydalanan birey sayısını daha da yukarı çıkarmak için çalışmalarımız devam edecektir." dedi.
Serginin açılışına Yağlıdere Kaymakam Vekili Burak Baykut Öz, Yağlıdere Milli Eğitim Müdürü Hasan Günaydın
, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.