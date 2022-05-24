Yağlıdere'de kar nedeniyle kapalı yayla ve oba yolları açılıyor - Son Dakika
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Yağlıdere'de kar nedeniyle kapalı yayla ve oba yolları açılıyor

24.05.2022 12:14
Yağlıdere'de kar nedeniyle kapalı yayla ve oba yolları açılıyor

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde karla kaplı yayla ve oba yolları açılmaya başlandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde karla kaplı yayla ve oba yolları açılmaya başlandı.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere, belediye ekiplerinin yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yayla ve oba yollarında zaman zaman kar yağışının etkili olduğunu belirten İbaş, şöyle konuştu:

"Hayırlı ve bereketli yayla sezonu olması dileğinde bulunularak vatandaşların yoğun yaşadığı yayla yollarının bir kısmı açıldı. Geri kalan yolların açılması için belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak çalışmanın ardından kapalı yayla yolu kalmayacak."

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Kaynak: AA

Yaşar İbaş, Yağlıdere, Giresun, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağlıdere'de kar nedeniyle kapalı yayla ve oba yolları açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağlıdere'de kar nedeniyle kapalı yayla ve oba yolları açılıyor - Son Dakika
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