Üye Girişi
Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı - Son Dakika

Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı

16.11.2021 12:37
Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 2021 yılı kivi hasadı başladı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 2021 yılı kivi hasadı başladı.

Yağlıdere Kivi Üreticiler Birliği Başkanı Sezai Çağlar, gazetecilere, birliğe üye üreticilerin ürünlerinin belirtilen kriterler doğrultusunda satışa sunulacağını söyledi.

Birinci sınıf 80 gram ve üzeri kivi fiyatının 7 lira, ikinci sınıf 60-80 gram arası kivi fiyatının 4,50 lira, üçüncü sınıf 40-60 gram arası kivi fiyatı 1,50 lira olduğunu aktaran Çağlar, "Çiftçilerimizin hasat sırasında kiviyi direkt kasalara, boylama kriterlerine dikkat ederek toplamaları ürün kalitesi ve satış koşulları açısından oldukça önemlidir. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

İlçenin Tekke köyünde bahçesinde kivi hasadı gerçekleştiren Abdulkadir Öztürk ise bu yıl hasadını verimli gerçekleştirdiklerini belirterek, hasat sırasında belirlenen kriterlere dikkat ettiklerinin altını çizdi.

Kivi üretimi için uzman kişilerden eğitimler aldıklarını dile getiren Öztürk, "İlk başlarda verim az görünüyordu, bakımını yaptıkça kividen daha fazla verim alınmaya başlandı. Kivi meyvesi fındığın yanında ek gelir olarak bizlere maddi gelir sağlamış oluyor. Yaklaşık 2 tonun üzerinde kivi hasadını gerçekleştirdik. Topladığımız kivileri ilçemizde bulunan birliğimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı
Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı
Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı
Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı
Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı

Yağlıdere, Giresun, Hasat, Kivi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 12:40 Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı 12:27 Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız 12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır 11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı 11:28 Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor 11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi 10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi

Son Dakika Haberleri
12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:25 Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:15 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
11:45 TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş
11:45 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası         
12:37
Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı         
12:26
Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı         
12:09
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları         
11:57
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 12:56:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement