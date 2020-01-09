Yağlıdere'de

Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Türk işaret Dili kursu" açılacağı bildirildi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursun 20 Ocak-20 Şubat arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Kursa herkesin katılabileceğini aktaran Bahçekapılı, şunları kaydetti:

"Bir ay sürecek bu program dahilinde kursiyerler, Türk işaret dili ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir. Günlük yaşamda kullanılan Türk İşaret Dili cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilecekler ve uygulayabilecekler."