Yağlıdere'de "Türk işaret dili" kursu açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağlıdere'de 'Türk işaret dili' kursu açılacak - Son Dakika

Yağlıdere'de "Türk işaret dili" kursu açılacak

6 saat önce

Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Türk işaret Dili kursu" açılacağı bildirildi.

Yağlıdere'de

Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Türk işaret Dili kursu" açılacağı bildirildi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursun 20 Ocak-20 Şubat arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Kursa herkesin katılabileceğini aktaran Bahçekapılı, şunları kaydetti:

"Bir ay sürecek bu program dahilinde kursiyerler, Türk işaret dili ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir. Günlük yaşamda kullanılan Türk İşaret Dili cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilecekler ve uygulayabilecekler."

Yağlıdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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