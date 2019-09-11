Yağlıdere'de "Tuzu Azaltın Sağlığınızı Koruyun" semineri

Yağlıdere Belediye Başkanlığı ve Yağlıdere Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde "Tuzu Azaltın Sağlığınızı Koruyun" semineri düzenlendi.



Belediye toplantı salonunda, belediye çalışanları ile vatandaşlara yönelik düzenlenen seminerde konuşan merkez hemşiresi Ebru Sarıkaya, dünyada kronik hastalıkların en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini belirtti.

Sarıkaya, bu hastalıkların Türkiye'de de meydana gelen ölümlerin başlıca nedenlerinden olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de yapılan çalışmalarda tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği değerin üzerinde olduğunu kaydetti.

Sarıkaya, aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları, şişmanlık, şeker hastalığı ile bazı kanser türleri başta olmak üzere önemli halk sağlığı sorunlarına yol açtığına işaret etti.