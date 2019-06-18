Son Dakika Haberleri: Yağlıdere'de uygulamalı girişimcilik kursu tamamlandı
Son Dakika Güncel Haber

Yağlıdere'de uygulamalı girişimcilik kursu tamamlandı

52 dakika önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursu tamamlandı.

Yağlıdere'de uygulamalı girişimcilik kursu tamamlandı, System.String[]
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursu tamamlandı.
Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursa 19 kişinin katıldığını söyledi.
Girişimcilerin işlerini en etkin şekilde kurmaları ve verimli şekilde devam ettirmelerini sağlamak adına kursun düzenlendiğini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:
"Kursumuzu başarı ile bitirenler sertifikalarını alarak KOSGEB'in sunduğu 30 bin lira hibe ve 70 bin lira da kredi imkanlarından yararlanabileceklerdir. İş kurmak isteyen kursiyerlerimize gerekli proje desteği de sağlanacaktır. İstihdamın artırılmasına ve insanlarımızın kendi işlerini kurmalarına katkı sağlamak için Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla mesleki eğitim kurslarımız ve girişimcilik eğitim programlarımız devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:07 Kaynak: AA
Giresun, Yağlıdere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok Facebook, 2020 yılında kendi kripto parasını piyasaya sürecek Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 15:59:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağlıdere'de uygulamalı girişimcilik kursu tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]