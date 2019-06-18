Yağlıdere'de uygulamalı girişimcilik kursu tamamlandı
52 dakika önce
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursu tamamlandı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:07 Kaynak: AA
'un Yağlıdere
ilçesinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursu tamamlandı.
Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursa 19 kişinin katıldığını söyledi.
Girişimcilerin işlerini en etkin şekilde kurmaları ve verimli şekilde devam ettirmelerini sağlamak adına kursun düzenlendiğini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:
"Kursumuzu başarı ile bitirenler sertifikalarını alarak KOSGEB'in sunduğu 30 bin lira hibe ve 70 bin lira da kredi imkanlarından yararlanabileceklerdir. İş kurmak isteyen kursiyerlerimize gerekli proje desteği de sağlanacaktır. İstihdamın artırılmasına ve insanlarımızın kendi işlerini kurmalarına katkı sağlamak için Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla mesleki eğitim kurslarımız ve girişimcilik eğitim programlarımız devam edecektir."
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