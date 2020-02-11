Yağlıdere'deki soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Yağlıdere'deki soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Yağlıdere ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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Yağlıdere ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi nedeniyle ilçedeki derenin bir bölümü kısmen buz tuttu, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken bazı su sayaçlar dondu.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede uzun yıllar sonra böyle bir soğuk hava ile karşılaşıldığını söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve mahallelerinde kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığını ifade eden İbaş, "Dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü, Yağlıdere Deresi kısmen dondu. Evlerin su ihtiyacını karşılayan su saatlerinde aşırı soğuk nedeniyle donmalar meydana geldi." dedi.

Mahalle ve köy yollarında zaman zaman buzlanmalar meydana geldiğini kaydeden İbaş, araç sürücülerini zincirsiz ve kış lastiği harici lastik ile yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Fethi Yaşar, Yağlıdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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