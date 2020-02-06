Yağlıdere ilçesindeki fırtına hasara neden oldu - Son Dakika
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Yağlıdere ilçesindeki fırtına hasara neden oldu

6 saat önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan fırtına hasara neden oldu.

Yağlıdere ilçesindeki fırtına hasara neden oldu, System.String[]

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan fırtına hasara neden oldu.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece başlayan fırtınanın ilçe genelinde zaman zaman etkisini artırdığını söyledi.

Kent merkezinde ağaçları deviren fırtınanın, köylerde de çatılarının uçmasına sebep olduğunu belirten İbaş, çatılardan kopan parçaların elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu bölgede zaman zaman elektrik kesintilerinin meydana geldiğini söyledi.

İbaş, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan, Bulancak ilçesinde fırtınanın yerinden söktüğü ağacın üzerine devrildiği araçta hasar oluştu.

Fethi Yaşar, Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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