Yağlıdere Kivi Üreticiler Birliği Başkanı Çağlar'dan erken hasat uyarısı - Son Dakika

Yağlıdere Kivi Üreticiler Birliği Başkanı Sezai Çağlar, yeni sezon kivi hasadına önümüzdeki haftalardan itibaren başlanacağını, üreticilerin erken hasat konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Çağlar, gazetecilere, kivi meyvesinin zamanında hasat edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Hasat zamanının belirlenmesinde en kolay ve garanti yöntemin meyvenin suda çözünen kuru madde miktarının ölçülmesi olduğuna işaret eden Çağlar, kuru madde değerinin 6,5-7 aralığına ulaştığında hasadın uygun olacağını aktardı.

Çağlar, erken hasat edilen kivinin depo ömrü kısalacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca üreticilerimiz ekonomik anlamda zarar edebilirler. İlçemizde fındıktan sonra en çok kazandıran ürünlerin başında kivi gelmektedir. Fiyatlar önceki yıllarda olduğu gibi sınıflarına göre belirlenecek. Kivi üretimi yapan kıymetli çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alması, ürününü değerinde satabilmesi için piyasa fiyat araştırmalarımız devam etmektedir."

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