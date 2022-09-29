Üçtepe'de köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor - Son Dakika
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Üçtepe'de köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor

29.09.2022 16:24
Üçtepe'de köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor

Yağlıdere'nin Üçtepe beldesinde köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor.

Yağlıdere'nin Üçtepe beldesinde köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor.

???????Üçtepe Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, yaptığı açıklamada, Üçtepe merkez ile Çağlayan, Sınır grup yolunu birbirine bağlayan bölgeye araç köprüsü ile 320 metrelik dere ıslah çalışması yapıldığını aktardı.

Hizmetin beldeye kazandırılmasında katkıları olan Devlet Su İşleri yetkililerine teşekkür eden Akıllı, hizmetin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

Abdullah Hacı, Çağlayan, Tragger, Üçtepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üçtepe'de köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üçtepe'de köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor - Son Dakika
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