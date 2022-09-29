???????Üçtepe Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı , yaptığı açıklamada, Üçtepe merkez ile Çağlayan , Sınır grup yolunu birbirine bağlayan bölgeye araç köprüsü ile 320 metrelik dere ıslah çalışması yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Üçtepe'de köprü ve dere ıslahı çalışması yapılıyor - Son Dakika

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