Yağlıdere'ye Azeri gelin

Yağlıdereli Enver Kılıç, Azerbaycan'ın Bakü kentinde tanıştığı Güzel Mehmedova ile Yağlıdere ilçesinde yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi.

Yağlıdere ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen düğün töreninde iki ülkenin bayrakları asıldı. Çift Giresun karşılaması ile horon oynadı. Davetliler tarafından çiftlerle bol bol öz çekim gerçekleştirildi.

Enver Kılıç, yaptığı açıklamada, kınayı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de ise kendi örf ve adetlerine göre düğünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Mutluyum, iki ülkenin arasındaki dostluğa düğün yaparak da katkıda bulunmak da farklı bir duygu oldu. Türkiye ile Azerbaycan her zaman dost ve kardeş ülke olarak kalmaya devam edecektir." dedi.

Gelin Güzel Mehmedova ise Yağlıdere'yi çok beğendiğini belirterek, "İlk olarak Tepeköy mahallesinde fındık topladım, hep merak ediyordum nasip oldu. Türk insanları sıcak kanlı misafirperver. Göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.