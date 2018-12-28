Yağlıdereli, Kızlar Futsal İl Şampiyonu Oldu
1 saat önce
Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal turnuvasında Yağlıdere Anadolu Lisesi takımı il şampiyon oldu.
Giresun
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal turnuvasında Yağlıdere Anadolu Lisesi
takımı il şampiyon oldu.
Okul müdürü Kamil Hekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tirebolu
Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'ni 3-1 mağlup ederek il birinciliğini elde ettiklerini söyledi.
Giresun'u mart ayında gerçekleştirilecek olan bölge şampiyonasında temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Hekim, şöyle konuştu:
"Mart ayında düzenlenecek şampiyonanın hangi ilde düzenleneceği netleşmedi. Hedefimiz bölge şampiyonasında da başarı elde etmek. Ardından ise Türkiye
finallerinde ilk dört takım arasında kalmayı istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:22 Kaynak: AA
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