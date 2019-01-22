Yağlıdereli Öğrenciler Staj İçin Avrupa'ya Gidecek

Yağlıdere
Çok Programlı Anadolu Lisesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri staj eğitimi için Avrupa
'ya gidecek.
Ulusal Ajans
Başkanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında öğrencilerin hazırladığı "Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi Projesi" kabul edildi.
Okulun öğrencileri iki aşamalı projenin birinci ayağını gerçekleştirmek üzere 3-16 Şubat'ta Romanya
'ya, 7-20 Nisan'da ise İspanya
'ya staj için gidecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, yaptığı açıklamada, okulun ulusal, uluslararası ve sosyal sorumluluk projeleri ile Giresun
'da bir yıldız gibi parladığını söyledi.
Öğrencilerin bu projelerden azami şekilde yararlanması gerektiğini belirten Öztürk, "Avrupa'da uygulanan en güncel sistemler hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak kendilerini mesleki bilgi ve beceri açısından geliştirmeleri önemli. Amacımız ufku açık ve büyük düşünen öğrenciler yetiştirmektir." dedi.
Okul Müdür Erbey Ünver ise 2017 yılında elektrik alanındaki öğrencileri için yaptıkları projeyle Avrupa'da staj imkanı sunduklarını anımsatarak, bu yıl da çocuk gelişimi öğrencileri için bu imkanı sundukları için mutlu olduklarını ifade etti.
Erbey, destekleri için İlçe Kaymakamı Yasin Erdem
, Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu
, Üçtepe
Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk'e teşekkür etti.