Son Dakika Haberleri: Yağlıdereli Öğrenciler Staj İçin Avrupa'ya Gidecek

Yağlıdereli Öğrenciler Staj İçin Avrupa'ya Gidecek

1 saat önce

Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri staj eğitimi için Avrupa'ya gidecek.

Yağlıdereli Öğrenciler Staj İçin Avrupa'ya Gidecek, System.String[]
Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri staj eğitimi için Avrupa'ya gidecek.

Ulusal Ajans Başkanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında öğrencilerin hazırladığı "Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi Projesi" kabul edildi.

Okulun öğrencileri iki aşamalı projenin birinci ayağını gerçekleştirmek üzere 3-16 Şubat'ta Romanya'ya, 7-20 Nisan'da ise İspanya'ya staj için gidecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, yaptığı açıklamada, okulun ulusal, uluslararası ve sosyal sorumluluk projeleri ile Giresun'da bir yıldız gibi parladığını söyledi.

Öğrencilerin bu projelerden azami şekilde yararlanması gerektiğini belirten Öztürk, "Avrupa'da uygulanan en güncel sistemler hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak kendilerini mesleki bilgi ve beceri açısından geliştirmeleri önemli. Amacımız ufku açık ve büyük düşünen öğrenciler yetiştirmektir." dedi.

Okul Müdür Erbey Ünver ise 2017 yılında elektrik alanındaki öğrencileri için yaptıkları projeyle Avrupa'da staj imkanı sunduklarını anımsatarak, bu yıl da çocuk gelişimi öğrencileri için bu imkanı sundukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Erbey, destekleri için İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Yağlıdere, Avrupa, Eğitim
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