Yağlık ayçiçeği destekleme kapsamına alındı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Aydın- Efeler, Aydın- Köşk, Aydın- Sultanhisar, Aydın- Yenipazar, Karabük- Eskipazar, Kütahya- Domaniç ve Sivas- Hafik havzalarında yağlık ayçiçeğinin destekleme kapsamına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan '2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile 2022 yılında verilecek ilave desteklerin nerelerde yapılacağı netleşti. 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya yükseltilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de girişimleriyle ek bütçenin hangi alanlarda kullanılacağı belirlendi ve Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

DEKARA 116 LİRA DESTEK Buna göre, ek bütçeden çiftçi kayıt sistemine göre 2021 yılı üretimleri için buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere ilave 50 lira ek girdi desteği ödenecek. Ayrıca daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2022 sertifikalı tohum kullanım desteği, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltikte dekara 16 TL olan destekleme yüzde 50 artış ile 24 TL olarak belirlenmişti. Yapılan son düzenleme ile sertifikalı tohum desteğinin 2022 yılı içerisinde ödenmesi de sağlandı. Böylece 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lira girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 lira ödenmiş olacak.YAĞLIK AYÇİÇEĞİ DESTEKLEME KAPSAMINDA

Yayımlanan karar kapsamında, bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde 5'i geçmemek üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanına ödenen ve 46 bin lira olan tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 52 bin liraya yükseltildi. Son olarak yayımlanan karar kapsamında yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafik havzalarında yağlık ayçiçeği destekleme kapsamına alındı.?