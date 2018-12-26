Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatına Tarife Kontenjanı
56 dakika önce
Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı için sıfır gümrükle 300 bin tonluk tarife kontenjanı tanındı.
Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı için sıfır gümrükle 300 bin tonluk tarife kontenjanı tanındı.
Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Kararla 30 Haziran 2019'a kadar kullanılmak üzere gümrük vergisi olmadan 300 bin ton yağlı ayçiçeği tohumu ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.
Karar kapsamında yapılacak ithalatlar için Ticaret Bakanlığınca ithalat lisansı düzenlenecek. Lisans, üçüncü kişilere devredilemeyecek.
Tarife kontenjanının dağıtım ve kullanım usulleri Bakanlıkça belirlenecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:16 Kaynak: AA
Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat
Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi
Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak