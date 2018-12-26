Son Dakika Haberleri: Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatına Tarife Kontenjanı

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatına Tarife Kontenjanı

56 dakika önce

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı için sıfır gümrükle 300 bin tonluk tarife kontenjanı tanındı.

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatına Tarife Kontenjanı, System.String[]
Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı için sıfır gümrükle 300 bin tonluk tarife kontenjanı tanındı.

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararla 30 Haziran 2019'a kadar kullanılmak üzere gümrük vergisi olmadan 300 bin ton yağlı ayçiçeği tohumu ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Karar kapsamında yapılacak ithalatlar için Ticaret Bakanlığınca ithalat lisansı düzenlenecek. Lisans, üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Tarife kontenjanının dağıtım ve kullanım usulleri Bakanlıkça belirlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:16 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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