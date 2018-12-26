Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Sıfır Gümrükle Tarife Kontenjanı
26 dakika önce
Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında sıfır gümrük ile tarife kontenjanı açıldı.
Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında sıfır gümrük ile tarife kontenjanı açıldı.
Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 30 Haziran 2019 tarihine kadar 300 bin ton tarife kontenjanı açıldı. İthalatta gümrük vergisi sıfır olacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:02 Kaynak: DHA
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