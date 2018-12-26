Son Dakika Haberleri: Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Sıfır Gümrükle Tarife Kontenjanı

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Sıfır Gümrükle Tarife Kontenjanı

26 dakika önce

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında sıfır gümrük ile tarife kontenjanı açıldı.

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Sıfır Gümrükle Tarife Kontenjanı, System.String[]
Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında sıfır gümrük ile tarife kontenjanı açıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 30 Haziran 2019 tarihine kadar 300 bin ton tarife kontenjanı açıldı. İthalatta  gümrük vergisi sıfır olacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:02 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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