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Yağlık zeytinde hasat mesaisi

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi sahipleri yıllık doğal zeytinyağlarını karşılamak için zeytin hasadına başladı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi sahipleri yıllık doğal zeytinyağlarını karşılamak için zeytin hasadına başladı.


Bahçe sahipleri ilçede yetişen kaliteli ve yağ oranı yüksek zeytinlerin hasadı için Adana'dan Kozan'a geldi. Sabahın erken saatlerinde zeytin hasadına başladıklarını kaydeden bahçe sahipleri, ailece hasat yapıyor.


Hasat için Adana'dan geldiklerini belirten Ayhan Şahin, "Yaklaşık burada 5 aile zeytin ağacımız var. Bizim 8 ağacımız var. Yağmurlar gelmeden zeytin toplamamız lazım. Bu yıl zeytin çok verimli. Bu bölge zeytin yetiştiriciliğine çok uygun. Yağ verimi çok yüksek. Biz kendi beslenmemize kullanıyoruz. 8 ağaçtan 80, 90 kilo zeytinyağı çıkıyor. Bunlar yağ zeytinleri. Salamura değil. 3'e bir yağ vermesi zaten bundan. Burada ekstra bakım yapmıyoruz. Ağaçlarımız kendiliğinden büyüyor. Senede bir kez geliyoruz ve toplayıp gidiyoruz. Oldukça verimli" diye konuştu. - ADANA

Bahçe, Kozan, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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